Visepresident i Stortinget krev høyring om Nav-skandalen

innenriks

– Liva til folk er øydelagde. Stortinget må vite kvifor dei ansvarlege ikkje handla før, seier Hansen til Adresseavisen.

Hansen er visepresident i Stortingets presidentskap og sit i i tillegg kontroll- og konstitusjonskomiteen. No vil ho bruke posisjonen sin til å krevje ei høyring om rettsskandalen, der mottakarar av trygdeytingar urettmessig har vorte dømte til fengselsstraff fordi Nav har feiltolka reglane.

– Det er openbert at denne feilen har vore kjent lenge. Trygderetten har varsla, og statsråden må ha visst dette i lengre tid. Då må Stortinget gå heilt til botns i saka, og det skjer best i ei open høyring, seier Hansen.

Leiar av kontrollkomiteen Dag Terje Andersen (Ap) sa onsdag til NTB at han trur det er stort sannsyn for at Nav-skandalen vil hamne på komitebordet.

Han vil likevel først vente på forklaringa frå arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget tysdag. Det er heller ikkje avklart om arbeids- og sosialkomiteen skal behandle saka, noko som i så fall truleg vil skje før ho hamnar i kontrollkomiteen.

Hauglie har varsla at det vil bli sett i gang ekstern gransking i saka.

(©NPK)