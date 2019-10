VG: Spesialeininga har oppretta sak mot PST-sjefen

innenriks

– Det er vedtatt på bakgrunn av medieoppslag å opprette ei sak for å avklare mogleg iverksetjing av vidare etterforsking, seier etterforskingsleiar Kari-Anne Hille Valla i Spesialeininga for politisaker til VG.

– Dei innleiande undersøkingane vil avklare kva for andre nødvendige etterforskingssteg som skal takast. Vi må undersøke dei opplysningane som er komne fram i media, seier ho vidare.

Valla legg til at dei førebels er i den innleiande fasen av undersøkingane.

I VG onsdag omtalte Sjøvold, som tidlegare var politimeister i Oslo, saka som ein «ren vennetjeneste». Han tok vare på to handvåpen over fleire år utan å ha løyve til det. Sjøvold tok imot våpena frå ei enke i Vestfold etter at mannen hennar døydde i 2008.

– Enka kom til meg og lurte på om eg kunne ta vare på dei våpena, og det gjorde eg. Og så vart dei nok liggande ein periode. Så vart det våpenamnesti, og då fekk eg levert dei inn, sa Sjøvold til avisa.

Sjef Jan Egil Presthus for Spesialeininga stadfesta då at han ville be etterforskingsavdelinga vurdere saka.

