Tre av ti kyrkjemedlemmer seier dei trur på Gud

Det viser den nyaste medlemsundersøkinga frå Kyrkjerådet.

– Kyrkja er til for alle som vil vere med, seier direktør i Kyrkjerådet Ingrid Vad Nilsen i ein kommentar til medlemsundersøkinga.

16 prosent svarer at dei er så sikre som dei kan vere på at Gud ikkje finst, og 21 prosent er samde i dette, men opne for at dei kan ta feil.

– Alle medlemmer er like mykje verd. Det er ein viktig botnplanke i folkekyrkja. Folkekyrkja skal vere for alle som vil vere med, dåpen er medlemsbeviset, utdjupar Ingrid Vad Nilsen.

Ei gruppe på 20 prosent seier dei av og til trur, og av og til ikkje. Svara i undersøkinga avgrensa seg med andre ord ikkje til «ja» og «nei» i spørsmålet om trua til medlemmene på Gud.

– Vi har prøvd å gi folk ulike svaralternativ nettopp fordi tru på Gud er mykje meir enn eit ja- og nei-svar. Her har folk hatt moglegheita til å komme med både tvil og tru, seier Nilsen.

Blant dei spurde svarer 10 prosent at dei ber til Gud dagleg, og 9 prosent ber kvar veke.

Medlemsundersøkinga er gjord på oppdrag frå Kyrkjerådet og er utført av Opinion. Til saman har 3.016 personar over 15 år deltatt i undersøkinga.

