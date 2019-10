innenriks

– Sånn det ser ut no, er APEC avlyst, og då reiser ikkje statsministeren til Chile, skriv kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen ved Statsministerens kontor i ein SMS til NTB.

Tolv dagar med omfattande protestar og uro gjer at Chile trekker seg som arrangør for både FNs klimakonferanse i desember og toppmøtet i Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen (APEC) i november.

