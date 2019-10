Seks nye straffesaker blir knytte til Nav-skandalen

innenriks

I Fredrikstad tingrett har dei funne fem saker til og i Salten tingrett éi sak, skriv Vårt Land.

Administrasjonssjef i Fredrikstad og Halden tingrett, Wendla Dehli Evensen, seier at dei på eige initiativ søkte i systemet for å få avdekt kva for andre saker som kan vere aktuelle.

– Dette er den første runden. Så vi kan ikkje seie at vi har funne alle, men vi håper jo det, seier ho.

Alle domstolane har vorte bedne om å ta ein gjennomgang av sakene sine, for å sjå om det finst fleire. Domstolsadministrasjonen trur det er fleire saker der folk er feilaktig dømte, som enno ikkje er avdekte av Riksadvokaten.

– Det blir jobba med no, men det er krevjande, seier kommunikasjonssjef Yngve Brox.

Måndag opplyste Riksadvokaten at minst 48 personar er dømte på feil grunnlag i norske domstolar – 36 av dei er dømte til fengselsstraff.

