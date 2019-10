Riksadvokaten ber Nav svare om trygdesvindelsaker før 2012

innenriks

I brevet riksadvokaten sende til Nav torsdag, blir det understreka at etaten må klargjere om feiltolkinga av regelverket ikkje skjedde før 2012, ifølgje Dagbladet.

Nav har vedgått at tolkingsfeilen kan ha ført til at 2.400 personar har fått krav om tilbakebetaling som dei ikkje skulle fått, og at 48 personar er dømte på gale grunnlag. Desse sakene strekker seg tilbake til 2012, men riksadvokaten spør om dette òg kan gjelde saker før dette.

– Frå ulike hald er det reist spørsmål om det er haldbart at skjeringspunktet blir fastsett til omtalte tidspunktet. Med utgangspunkt i det ansvaret som følgjer for offentlege styresmakter ved å melde enkeltpersonar, må riksadvokaten be om at direktoratet sender – så snart som mogleg – ei rettsleg utgreiing som underbygger at det nemnde tidspunktet er avgjerande for feilen det gjeld, heiter det i brevet.

Riksadvokaten vil deretter vurdere om påtalemakta har noka plikt til å gjere noko opp mot dommar som er kunngjorde før 2012.

Det var i 2012 at den aktuelle EU-forordninga som Nav har feiltolka, tredde i kraft. Fleire har likevel peika på at regelverket var relativt likt også før den tida.

