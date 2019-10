Professor: Minimalt rom for å avgrense trygdeeksport

innenriks

– Vi fann ut at handlingsrommet var minimalt. Moglegheiter til å ta med seg trygderettar og velferdsgode står svært sentralt i EU-retten, sa ho til NRKs politisk kvarter torsdag.

Årsaka er at EUs fire fridommar står sentralt, og at EU-retten er opptatt av å legge til rette for mobilitet.

– Det er vesentleg for EU at folk har denne moglegheita. EU/EØS-borgarar skal behandlast likt med norske borgarar, seier Brochmann, som jobbar ved Universitetet i Oslo.

Moglegheita for forskjellsbehandling var «omtrent lik null», sa ho til Dagbladet denne veka, og ifølgje Brochmann vart dette tydeleg kommunisert til politikarane i form av åtvaringar allereie i 2012.

Nav erkjente denne veka at etaten har tolka EØS-regelverket feil og dermed feilaktig straffa nordmenn som har fått arbeidsavklaringspengar, sjukepengar eller andre ytingar medan dei var utanlands.

– Det er oppsiktsvekkande at dette har kunna gå under radaren. Det er veldig underleg. Mange av oss stiller oss spørsmålet om kvifor, seier Brochmann i dag.

Professoren leidde i 2011 eit utval som såg på moglegheitene Noreg hadde for å hindre eksport av ytingar for å sikre framtida i velferdsstaten. Målet var å sjå på konsekvensar for berekrafta i velferdsstaten av innvandring og utvandring.

