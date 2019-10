Professor: – Utvekslingssaka er svært viktig for Litauen

innenriks

– Etter det eg forstår, er denne saka svært viktig for Litauen, seier professor i statsvitskap Tomas Janeliunas ved Universitetet i Vilnius til NTB.

Janeliunas trur at president Gitanas Nauseda følgjer saka tett.

– Han vil vere direkte involvert i å legge til rette for ei mogleg utveksling. Det er han som må signere benådinga som gjer at ein person blir lauslaten frå litauisk fengsel, seier professoren.

Trur lovinitiativ kjem frå presidentskapet

Den 16. oktober siterte det litauiske nyheitsbyrået Baltic News Service (BNS) anonyme kjelder på at Russland og Litauen er samde om å utveksle ein spiondømt russar mot to litauarar og ein nordmann som er dømt i Russland.

BNS namngir ikkje Frode Berg, men Berg er den einaste nordmannen som sonar ein slik dom i Russland. Samtalane mellom dei tre landa skal ifølgje kjeldene til nyheitsbyrået ha gått føre seg i fleire år, men president Nauseda skal ha gått med på utvekslinga tidlegare i oktober.

Samtidig vart det klart at Dainius Gaizauskas, som leiar den nasjonale tryggings- og forsvarskomiteen i det litauiske parlamentet, 15. oktober la fram eit lovforslag som kan legge til rette for spionutvekslinga.

– Det blir antatt at initiativet til den såkalla spionutvekslingslova er tatt av presidentskapet i Litauen, men offisielt er det formannen i tryggings- og forsvarskomiteen som har skrive lovforslaget, seier Janeliunas.

Vil innrømme spionasje

Lovforslaget skal behandlast i det litauiske parlamentet 7. november. Det har likevel skapt debatt i Litauen fordi opposisjonen meiner at dei lovene som skal til for å kunne gjennomføre ei utveksling, allereie er på plass.

Samtidig har opposisjonen reagert på ei formulering i lova der Litauen i praksis vil innrømme at litauarane som er involverte i ei utveksling, var agentar.

– Denne formuleringa vil bety at slike utvekslingar berre kan finne stad etter at det offisielt har vorte anerkjent at den litauiske borgaren spionerte på eit anna land, seier Janeliunas.

Han viser til at opposisjonen har uttrykt bekymring for at det i framtida kan oppstå tilfelle der andre land kan fabrikkere spionsaker mot litauarar, for på den måten å seinare bruke litauarane som forhandlingskort i utvekslingssaker.

Uklar politisk situasjon

I eit intervju med den litauiske avisa 15 minutes avviser Gaizauskas kritikken frå opposisjonen og seier at det er behov for meir openheit i slike saker. Han innrømmer samtidig at han konsulterte presidentskapet under lovarbeidet.

Professor Janeliunas er usikker på om lovforslaget vil gå igjennom i parlamentet 7. november.

– Det er ein veldig uklar politisk situasjon der, fordi den regjerande koalisjonen av og til slit med å få fleirtal, seier Janeliunas, og held fram:

– Men det er generelt ei positiv haldning hos alle dei det gjeld i Litauen, og eg trur dei vil finne ein rett måte å gå vidare med ei mogleg utveksling, seier han.

Erna Solberg til Litauen søndag

Statsminister Erna Solberg er på reise i Litauen førstkommande søndag og måndag. Ifølgje programmet hennar skal ho mellom anna i møte Litauens statsminister Saulius Skvernelis.

– Møtet har ikkje samanheng med Frode Berg-saka, sa statssekretær Rune Alstadsæter (H) til NTB førre veke.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes opplyser til NTB torsdag at han ikkje har høyrt om noka ny utvikling i saka dei siste dagane, og at dei i utgangspunktet ventar på behandlinga av lovforslaget i Litauen.

(©NPK)