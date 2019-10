Over 700 i erstatningskø for pasientskadar

innenriks

Til samanlikning stod 413 personar i denne køen ved utgangen av 2017, skriv NRK.

76 år gamle Harald Lillebø frå Ålesund er blant desse pasientane. Komplikasjonar med ein operasjon for fem år sidan førte til at begge beina vart amputerte, i tillegg til at han mista synet på det eine auget.

Lillebø fekk to avslag på søknaden om erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Han har sidan venta i tre og eit halvt år på at klageorganet Helseklage skal behandle ferdig saka.

– Det er sjølvsagt ei veldig stor påkjenning for dei det gjeld, men dei skal vite at vi gjer det vi kan for å få ned ventetida. Vi har kjempefokus på dei eldste sakene, seier direktør Rose-Marie Christiansen i Helseklage.

