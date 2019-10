Over 100 sjåførar fekk køyreforbod i nasjonal tungbilkontroll

innenriks

Måndag starta den nasjonale felleskontrollen, og torsdag morgon var til saman rundt 110 førarar gitt køyreforbod. Årsaka var alt frå gjenstandar i frontruta til grove feil på bremsar. Overlast og dårleg lastesikring har ført til flest køyreforbod.

Dei aller fleste av dei 3.700 tungbilane som vart kontrollerte, fekk likevel køyre vidare etter ein kort sjekk.

Tunge køyretøy

Statens vegvesen region aust står bak tiltaket, som blir gjennomført fire stader på Austlandet. Rundt 70 kontrollørar frå heile landet deltar. I tillegg deltar kontrollørar frå Sverige, Danmark og Finland.

Hovudtemaet er teknisk kontroll av tunge køyretøy. Vidare er lastesikring, køyre- og kviletid og kabotasje prioriterte tema.

Kabotasje er transport mellom stader i eit anna land enn der transportøren høyrer heime.

Får konsekvensar

Torsdag morgon deltok samferdselsminister Jon Georg Dale på felleskontrollen på Taraldrud trafikkstasjon på E6 utanfor Oslo.

– Slike kontrollar gir resultat. For nokre få år sidan var det ikkje krav til vinterdekk. Sidan det er innført, veit førarane at det blir konsekvensar viss dei blir tatt utan vinterdekk. Til dømes ved at førarar som blir gitt køyreforbod, faktisk ikkje slepp ut på vegen. Varene blir verande, og køyretøyet må hentast med bilberging, seier Dale.

Det har vorte skrive cirka 25 meldingar så langt, dei fleste av desse på grunn av grove brot på køyre- og kviletidsreglane.

– Det er viktig å kontrollere køyre- og kviletid på grunn av forsøk på å jukse med registreringa. Det blir mellom anna brukt magnetar for å forstyrre signal frå køyretøya. Dette gjer at det ser ut som om køyretøyet står i ro sjølv om det er på vegen. Derfor blir det gjort fysisk sjekk på digital forstyrring i kontrollen, seier Dale.

Strengare krav

Krava til vinterdekk for tunge køyretøy blir skjerpa inn. Frå neste vinter kan vogntog berre bruke dekk som er merkte med «alpesymbolet».

Dei nye reglane trer i kraft 15. november 2020.

– Dette blir det strengaste kravet i verda. Dette fordi alle som transporterer, skal ha ei utrusting for å tole dei norske forholda, seier Dale.

Interesseorganisasjonen frå bilistane NAF ønsker innstramminga av regelverket velkommen, men har uttrykt at det er for lang tid til reglane skal tre i kraft.

– Eg skulle gjerne sett at krava vart innførte tidlegare, men det er ikkje praktisk mogleg. Transportbransjen må få tid til å omstille seg. Derfor blir det innført så fort bransjen kan få tak i dekk. Når innføringa skjer neste år, blir vi først i verda med desse krava, seier statsråden.

(©NPK)