– Det er Raudt vi no ser for oss at vi skal snakke med, seier leiar Frode Jacobsen i Oslo Ap til Dagsavisen.

Allereie då byrådet la fram plattforma si 22. oktober, gjekk byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) langt i å antyde at dei raudgrøne ser for seg å samarbeide med Raudt for å få fleirtal i bystyret.

Dermed ser flørten med Venstre ut til å vere avslutta.

– Det er i alle fall Raudt vi ønsker å gå vidare med. Vi skal ikkje forhandle med to stykke separat, seier Jacobsen til Aftenposten.

