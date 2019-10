Offer for Nav-skandalen må vente før dei får pengar tilbake

innenriks

Ei eiga innsatsgruppe på 27 tilsette starta torsdag arbeidet med å ringe til Nav-brukarar som feilaktig har vorte skulda for trygdesvindel og har måtta betale tilbake trygd.

Til saman er rundt 2.400 personar ramma, ifølgje Navs eigne anslag.

Førsteprioritet er å finne dei som framleis betaler tilbake på uriktig krav, opplyser Magne Fladby, som leiar gruppa, til NRK.

Men han kan ikkje love at folk får igjen pengar før jul.

– Vi håper dei første kan få det, seier han.

Han opplyser at Nav prøver å unngå at andre brukarar blir ramma av at etaten må flytte store ressursar til spesialgruppa.

