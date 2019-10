Norske lokalaviser skriv meir om sport enn politikk

innenriks

Eitt av funna i «Blindsoner og mangfold – en studie av journalistikken i lokale og regionale medier» som overraska forskarane bak studien, var at lokalavisene i så lita grad dekt enkelte tema som har stor samfunnsmessig tyding, også for innbyggarane i eit lokalmiljø, skriv Klassekampen.

I studien kjem det fram at berre 3,5 prosent av alle sakene i dei 24 lokale og regionale avisene som vart undersøkte i 2017, handla om innvandring, arbeidsliv eller klima og miljø.

Området som var desidert mest dekt, var sport, med 24 prosent. På andreplass kom saker om politikk med 12 prosent.

– Det kan verke som den store utfordringa for lokalpressa er å kople det globale og det nasjonale med det lokalet. Klima og miljøspørsmål er eit godt døme på dette, fordi det ikkje er nokon tvil om at det har konkret tyding for innbyggarane i små og store lokalsamfunn, seier førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen ved fakultet for samfunnsfag ved Nord universitet til avisa.

I studien kjem det òg fram at berre 6 prosent av kjeldeutvalet i sakene er innvandrarar, og ni av ti kjelder er vaksne menneske.

