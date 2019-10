Nordmenn et mindre kjøtt – forbruket fell for andre året på rad

innenriks

Kjøttforbruket her i landet var i 2018 51,9 kilo per person, ned 0,9 kilo frå året før, viser ein rapport frå Animalia, ifølgje Nationen.

Utrekningane er gjorde av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) på oppdrag frå Animalia, som er kjøttbransjens fag- og forskingssenter.

Nedgangen gjeld alle kjøttypar. Størst nedgang er det for storfe og fjørfe, som samla stod for 0,7 kilo av nedgangen per person, ein nedgang på rundt 3 prosent. For sau og svin var nedgangen på rundt 1 prosent.

Lågast sidan 2010

Forbruket i 2018 er det lågaste som er målt sidan 2010.

– Kjøttforbruket går litt ned, men samtidig må ein seie at når ein ser forbruket over dei siste ti åra, så er det overordna bildet at forbruket er ganske stabilt, seier fagdirektør Ola Nafstad i Animalia til Nationen.

– Det har gått litt opp og ned før og, men nedgangen no blir fort tolka i lys av samfunnsdebatten. Målt mot andre vestlege land har vi heller ikkje eit veldig høgt kjøttforbruk, seier han vidare.

Oppfyller kostråd

Nasjonale kostråd opnar for inntil 500 gram raudt kjøtt og omarbeidd kjøtt i veka som ein del av eit sunt og variert kosthald. Det svarer til 700 til 750 gram rå vare.

– Forbruket av raudt kjøtt i fjor svarer cirka til 770 gram i veka per person, med andre ord 2 til 3 prosent over kosthaldsrådet, seier fagdirektøren.

– Det er viktig å merke seg at det er store forskjellar i kjøttinntaket. Vi veit at ein del menn et meir raudt kjøtt enn tilrådd, medan dei fleste kvinner et innanfor kostrådet, påpeikar Nafstad.

(©NPK)