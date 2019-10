Miljøaksjon ved Trænarevet avblåst

innenriks

– Når vinden skulle auke ytterlegare utover natta og dagen i dag, blir det ikkje sett på som godt sjømannskap å vere ute på havet så sant det kan unngåast, heiter det i ei pressemelding frå Bellona.

Miljøvernarane skulle aksjonere i samband med at boreriggen West Hercules frå det tyske oljeselskapet DEA Wintershall onsdag var venta å komme til Trænarevet.

Måndag vart det kjent at Klima- og miljødepartementet held oppe Miljødirektoratets løyve etter forureiningslova for leitebrønnen Toutatis i Norskehavet.

– Bellona og Natur og Ungdom er opptatt av at når vi aksjonerer, så er det politikarane vi har som mål. Vi skjønner sjølvsagt at ein båt av storleiken vår ikkje fysisk kan stoppe ein borerigg, men vi viser oljeindustrien at vi følgjer dei heilt til døra og at vi ikkje har tenkt å gi oss, seier Bellona i pressemeldinga.

(©NPK)