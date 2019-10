Hauglie informerte feil på Dagsrevyen

innenriks

Under eit intervju på Dagsrevyen måndag, same dag som Nav-skandalen vart kjent, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at Nav sjølv tok kontakt før jul 2018 om at dei hadde tolka regelverket feil og at Nav endra praksis med ein gong.

Men ifølgje eit brev sendt frå Nav til Arbeids- og sosialdepartementet søndag førre veke kjem det fram at praksisen først vart endra juni 2019, eit halvt år seinare enn det Hauglie fortalde, skriv NRK.

– Det var ei klønete formulering. Det eg prøvde å få fram, var at Nav tok tak i saka med ein gong, seier Hauglie til kanalen.

Arbeids- og sosialdepartementet seier til NRK at Hauglie vart informert munnleg om saka månaden før det ho sa på Dagsrevyen, altså november i fjor.

Departementet vart ifølgje Hauglie opplyst om at Nav Klageinstans 18. desember stansa behandlinga av klage og ankesakene som omfattar problemstillinga. 25. februar vart alle saker som gjaldt kortvarige opphald i EU/EØS stansa og sette til sides av Nav Kontroll, skriv kanalen.

22. juni endra Nav praksis for kortare opphald i utlandet. Det er først no i oktober dei endra praksis som gjeld lengre opphald i utlandet.

