Fagforbundsleiar ber Nav-sjef og statsråd vurdere stillingane sine

Til VG seier fagforbundsleiaren at det sannsynlegvis dreier seg om «flere justismord enn det NAV-direktøren og arbeidsministeren har fingre å telle med».

– Dette er ikkje greitt. Statsråden er ansvarleg. Og om forklaringa hennar til Stortinget stemmer overeins med sakene media no avdekker, må både ho og NAV-direktør Vågeng vurdere stillingane sine. Heller ikkje statsrådar kan sende uskuldige menneske i fengsel utan at det får alvorlege konsekvensar, seier Eggum.

På vegner av statsråd Anniken Hauglie svarer statssekretær Vegard Einan (H) at dei no gjer alt i si makt for å hindre at noko liknande skjer igjen og at staten skal rydde opp etter seg gjennom å gi oppreisning til dei som er urettmessig straffa eller har fått urettmessige krav. Han viser vidare til den varsla eksterne granskinga og at det er viktig å få fakta på bordet.

Overfor VG svarer Nav-direktør Sigrun Vågeng slik:

– Det er ikkje mi oppgåve å kommentere om eg bør gå. Det eg konsentrerer meg om no, er å sørge for at vi får full oversikt over situasjonen og å rette opp i dei sakene der vi har gjort feil. Det er førsteprioriteten til meg og heile organisasjonen.

Måndag opplyste Riksadvokaten at minst 48 personar er uriktig dømde for trygdesvindel i norske domstolar – 36 av dei er dømde til fengselsstraff. Torsdag vart det kjent at ytterlegare minst ti saker er funne ved tre domstolar.

