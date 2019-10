Draps- og terrorsikta Philip Manshaus får forklare seg for open rett

innenriks

– Det er komme til eit punkt i etterforskinga der det ikkje er naturleg å ha restriksjonar lenger. Det meinte eg det ikkje var sist heller, men no er politiet samde i det. Det blir eit ope rettsmøte, seier forsvararen til 22-åringen, Unni Fries, til NTB torsdag.

Ho trur Manshaus kjem til å gi ei kort fråsegn, men seier at det ikkje er naturleg at han vil gi frå seg nokon lange forklaringar. Han har vore varetektsfengsla sidan angrepet på Al Noor-moskeen og drapet på stesøstera 10. august.

Ingen restriksjonar

Inntil torsdag hadde ikkje politiet komme med noko krav om at fengslingsmøtet skal gå for stengde dører. Utover at politiet også denne gongen vil be om at varetektsfengslinga blir forlengd med fire veker, vil dei no ikkje be om restriksjonar i fengslingsperioden.

– Vi antar det ikkje lenger vil finnast nokon fare for å øydelegge prov, slik at det ikkje vil bli bede om restriksjonar i form av brev- og besøksforbod, medieforbod, isolasjon og stengde dører, seier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Politiadvokaten seier at det ikkje ligg an til nye politiavhøyr av sikta, sidan sikta framleis ikkje vil snakke med politiet. Manshaus forklarte seg tidlegare, før han seinare ikkje ønskte å forklare seg meir.

– Det ligg an til at han vil gi ei forklaring i samband med første opne rettsmøte, som sannsynlegvis blir kommande måndag. Vi vil då be om fire nye veker. Fengslinga vil då vere grunngitt i gjentakingsfaren, skriv Kraby i ein e-post til avisa.

Tolv veker i isolasjon

Til veka er det fire veker sidan sist draps- og terrorsikta Philip Manshaus vart framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Førstkommande måndag blir det fjerde fengslingsmøtet hans. Dei tre andre møta har gått for stengde dører.

Han har heile tida sete i isolasjon, med brev- og besøksforbod, i tillegg til medieforbod. Då isolasjonen vart forlengd 21. oktober, innebar det at den samla isolasjonsperioden fram til måndag vil vere på tolv veker.

Manshaus har erkjent dei faktiske forholda, men nekta straffskuld.

