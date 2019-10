Undersøking rettar søkelyset mot promillesykling

innenriks

– Lova opnar for tolking. Det er ikkje strengt forbode, men det er heller ikkje definert ei heilt tydeleg grense for når det ikkje er tillate å sykle i alkoholpåverka tilstand, seier Mathias Vestgård som står bak undersøkinga. Ho inngår i masteroppgåva hans «Cycling under the influence – Who and why?».

Han har snakka med syklistar både på pubar, gata og via spørjeskjema for å finne ut meir om kva for vurderingar dei gjorde i forkant og etterkant. Åtte av ti hadde sykla under alkoholpåverknad minst éin gong i livet, og seks av ti hadde gjort det éin eller fleire gonger det siste året.

Fulle menn

Resultata viste at dei som syklar etter å ha konsumert alkohol, er oftare menn og bur i store norske byar, medan personar under 30 år har ei meir tillatande haldning til det.

I 2014 vart 2.138 pasientar behandla av Oslo skadelegevakt etter ein sykkelskade. Nesten 10 prosent av pasientane var påverka av alkohol eller annan rus i skadesituasjonen. Skadar på syklistar som er påverka av alkohol, skjer særleg på kveld og natt.

Vanskeleg med promillegrense

Det viser ein rapport utarbeidd av Oslo skadelegevakt som på oppdrag frå Statens vegvesen og Helsedirektoratet kartla og registrerte alle pasientar med sykkelskadar som oppsøkte Oslo skadelegevakt i 2014.

Seniorrådgivar Kurt Ottesen i Statens vegvesen seier i ei pressemelding at ein reint juridisk kunne ha valt å ha ei promillegrense også for sykkel.

– Regelen ville då vore klarare, men kva skulle grensa vere? Ved å ha ei eksakt grense vil ein på den andre sida ta frå moglegheita for bruk av sykkel for dei som opplagt er i stand til å handtere denne på ein god måte, trass i alkoholpåverknad, meiner han.

(©NPK)