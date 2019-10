Trålarvraket i Tromsø hamn må vere fjerna før nyttår

innenriks

Pålegget kjem fram i eit brev til reiarlaget Murmansk Trawl Fleet frå Kystverkets beredskapssenter, datert 21. oktober, skriv Nordlys.

Reiarlaget har òg fått frist til 8. november til å presentere ein bergingsplan. Det byrja å brenne i trålaren 25. september. Dagen etter gjekk han rundt, og sidan då har han lege i hamna.

– Vi reknar med at han blir signert ganske snart, seier Sergej Sennikov om bergingsavtalen. Han er talsmann for reiarlagsgruppa Norebo, som reiarlaget er ein del av.

Brevet inneheld ei rekke aspekt ved bergingsoperasjonen, mellom anna eit spesifisert tidsperspektiv for arbeidet. Også oppryddinga skal vere fullført innan årsslutt.

Norebo har arbeidd saman med forsikringsselskapet Skuld sidan ulykka med å lande ein avtale med eit bergingsselskap.

– Førebels meiner vi at fristen for å presentere ein plan for berginga og dessutan fristen for å fjerne vraket er realistisk. Vi skal stelle oss til desse fristane, seier Sennikov.

«Selv om situasjonen oppfattes stabil per nå, er vår vurdering at det eksisterer et betydelig potensial for akutt forurensning. Faren øker jo lenger skipet blir liggende», skriv Kystverket mellom anna i brevet.

