Svalbard-politikarar vurderer turistskatt

I over ti år har turistar som har komme til Svalbard, betalt ei avgift på 150 kroner. Men beløpet har ikkje vore endra på mange år, og pengane går til eit fond som i hovudsak blir styrt av Miljøverndepartementet og Sysselmannen, melder NRK.

Mange fleire turistar

Det vil Arbeidarpartiet, Høgre og Framstegspartiet i Longyearbyen gjere noko med gjennom si felles politiske plattform. Blir det ein realitet, står offentlege toalett, gang- og sykkelvegar og fleire vakter i naturreservatet på ønskelista.

I 2012 hadde øygruppa besøk av vel 37.000 turistar. Per august i år var talet 62.265, ifølgje Visit Svalbard.

– Med auka turisme kjem òg eit behov for å legge til rette betre slik at turistane og lokalbefolkninga skal kunne leve godt saman. Då tenker vi at det er rimeleg at turistane er med på å finansiere tilrettelegginga, seier Kjetil Figenschou (H).

Reagerer

Kommunar som har nokon av Noregs mest besøkte turistmål, har sagt at dei vurderer det same.

Blant dei som har reagert på ein turistskatt, er næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.

– Vi meiner det same vi alltid har meint, at det vil vere ein ekstra skatt og ei ekstra belasting på reiselivet som vi er sterkt imot, sa han til NRK i april.

I februar stadfestar næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i eit svarbrev til NHO Reiseliv at regjeringa ikkje har nokon planar om å innføre turistskatt.

