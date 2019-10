Politiet har kartlagt kamera i Lademoen-drapssak

innenriks

Politiet tar høgde for at det framleis er kamera som dei ikkje har identifisert. Kartlegginga er meint å kaste lys over kva som skjedde i helga då ei kvinne vart funne med kritiske skadar i ei leilegheit på Lademoen i Trondheim søndag formiddag.

Ho vart send til St. Olavs hospital, der ho vart erklært død. To menn i 30- og 40-åra er sikta for forsettleg drap eller medverknad til drap på kvinna. Begge vart varetektsfengsla tysdag. Ingen av dei erkjenner straffskuld. Ein tredje mann, som er i 30-åra, som vart sikta i saka, vart lauslaten.

«Dersom det er nokon som har, eller har kjennskap til, overvakingskamera innanfor det innringa området på kartet ber vi dei ta kontakt med politiet. Det same gjeld dersom nokon med dashkamera har køyrt innanfor dette området 27. oktober mellom 8 og 12», skriv politiet i ei pressemelding onsdag.

