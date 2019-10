Ny klimasplitting i regjeringa: Frp går til angrep på Elvestuen

innenriks

– I eit klimaperspektiv er det ikkje formålstenleg at kutta absolutt må takast nasjonalt, seier Framstegspartiets energipolitiske talsmann Terje Halleland.

Framstegspartiets haldning er at kutta må takast der dei gir størst effekt per krone, forklarer han.

Det betyr ifølgje Halleland at Noreg må halde moglegheita open for å betale for utsleppsreduksjonar i andre europeiske land, i staden for å ta alle kutta sjølv.

Ny klimaavtale

Bakteppet er det nye klimasamarbeidet Noreg og Island har fått på plass med EU.

Førre veke vart samarbeidet formelt godkjent i EØS-komiteen i Brussel. Dermed er det berre eit klarsignal frå Alltinget på Island som må til før avtalen kan tre i kraft.

Samarbeidet inneber full fleksibilitet. I prinsippet kan Noreg derfor kjøpe seg fri frå utsleppsreduksjonar på heimebane ved å betale andre land for å gjere kutta på norske vegner.

Men det skal ikkje skje, forsikra Elvestuen då han presenterte avtalen sist fredag.

– Vi skal kutte 45 prosent i Noreg og planlegge for det, sa han.

Tvitydig regjeringsplattform

Elvestuen har ryggdekning i regjeringsplattforma frå Granavolden. Der står det at regjeringa har som mål at utsleppsreduksjonane «skjer gjennom innanlandske tiltak».

Men i neste setning blir det lagt til at Noreg «om strengt nødvendig» kan nytte seg av fleksibiliteten i EUs rammeverk.

Ifølgje Halleland blir det eit spørsmål om korleis ein definerer «strengt nødvendig».

– Elvestuen bør vere meir ærleg om kva for mekanismar og moglegheiter som ligg i denne avtalen før han bastant uttrykker at alle kutta skal takast i Noreg, uavhengig av kostnad, seier Halleland.

Han meiner Noreg raskt vil komme i ein situasjon der det blir for dyrt å kutte meir på heimebane.

– Då får du meir igjen ved å bruke pengane ute, seier Halleland, som til dømes ser for seg at Noreg kan finansiere klimaprosjekt i land som Bulgaria og Romania.

– Vi har gått med på den nye klimaavtalen nettopp fordi den tillèt bruk av fleksible mekanismar.

Stor avstand

Diskusjonen vitnar om eit regjeringssamarbeid der det er stor usemje om klimapolitikk.

– Vi veit jo at Framstegspartiet og Venstre står langt frå kvarandre på ein del område, konstaterer Halleland.

Konflikten om kvar utsleppskutta skal takast, kjem på toppen av ein krangel som allereie er i gang for fullt om forvaltningsplanen for Barentshavet og definisjonen av den såkalla iskanten, som i praksis set grensa for kor langt nord det er tillate med oljeaktivitet.

Venstres krav er at iskanten må flyttast sørover. Det har Halleland vanskeleg for å forstå, all den tid global oppvarming fører til at meir og meir av isen smeltar vekk.

– Så vidt eg veit er iskanten på veg nordover, og ikkje sørover, seier han.

Ikkje-kvotepliktig sektor

Den nye klimaavtalen med EU dekker ikkje-kvotepliktig sektor, det vil seie utslepp som ligg utanfor EUs kvotesystem for bedrifter, der Noreg allereie har vore med i ei årrekke.

Det er dermed utslepp frå transport, avfallshandtering, landbruk, bygg og noko industri det er snakk om. Det Noreg forpliktar seg til, er å kutte utsleppa innanfor ikkje-kvotepliktig sektor med 40 prosent frå 2005-nivå innan 2030.

I Granavolden-plattforma har regjeringa frivillig skjerpt dette målet til 45 prosent.

(©NPK)