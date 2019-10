Nav-skandalen kan hamne i kontrollkomiteen

innenriks

– Eg trur nok denne saka før eller seinare vil hamne på bordet vårt, seier Andersen til NTB.

Han vil likevel først vente på utgreiinga frå arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget tysdag. Det er heller ikkje avklart om saka skal behandlast i arbeids- og sosialkomiteen.

Men det vil ikkje vere til hinder for at også Kontrollkomiteen tar saka, ifølgje Andersen. Ein viktig grunn er at saka omfattar fleire etatar og både Justisdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, påpeikar han.

– Her har jo både Nav, påtalemakta og rettsvesenet svikta. Det er jo det som gjer denne saka veldig kompleks og spesiell, seier Andersen.

Også SV-leiar Audun Lysbakken meiner saka høyrer heime i kontrollkomiteen.

– Denne saka blir meir og meir alvorleg, og det er gode argument for å sende saka dit etter utgreiinga tysdag. Då har vi ei lang rekke spørsmål vi krev svar på frå både arbeidsministeren og justisministeren, seier Lysbakken til NTB.

