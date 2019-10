EU-ekspert: Langt fleire kan vere offer for Nav-skandalen

innenriks

– Endringa av EU-forordninga i 2012 var berre ein korreks og ei presisering av regelverket for trygdeordningar fordi enkelte land hadde feilvurdert det. Dei same reglane om fri flyt har vore gjeldande heile tida, seier Frisvold til NTB.

Han har jobba tett på EU sidan 1997 og driv i dag nettstaden europeiskpolitikk.no.

Tidsskilje

Med andre ord har grunnpremissane for trygderettar vore dei same heilt sidan EØS-avtalen tredde i kraft i 1994, ifølgje Frisvold. Det kan bety at langt fleire kan ha vorte offer for Navs feiltolking av regelverket.

Så langt er det kjent at minst 48 personar har vorte uskuldig dømte for trygdesvindel fordi dei oppheldt seg i eit anna EØS-land medan dei medan dei fekk sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar, noko dei altså etter reglane har rett til.

Forutan desse er det så langt kjent at rundt 2.400 personar uriktig fått krav om tilbakebetaling, ifølgje Nav.

Men til no har Nav sett 2012-forordninga som eit slags tidsskilje i saka. I eit brev som Arbeids- og sosialdepartementet sende til Nav tysdag, går det fram at Nav berre jobbar med å gjennomgå saker frå 1. juni 2012, då den nye forordninga tredde i kraft.

Frisvold er òg svært kritisk til EFTAs overvakingsorgan ESA, som skal sikre at EFTA-landa Noreg, Island og Liechtenstein gjennomfører og følgjer reglane i EØS-avtalen.

– Kvifor har ikkje ESA tatt tak i dette? Dei har heilt oversett problemet og ikkje gjort jobben sin, slår Frisvold fast.

Autopilot

Han meiner òg at norske styresmakter reagerer på autopilot når EU kjem med nye forordningar.

– Dei refererer berre til forordningane utan å ta sjølve saka og konsekvensane inn over seg, seier han.

I eit notat som den raudgrøne regjeringa publiserte om EU-forordninga i 2012, heiter det at «Rettsakten framstår som lite kontroversiell. Det dreier seg vesentlig om justeringer av teknisk art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt».

Advokat John Christian Elden meiner at Folketrygdloven burde vore endra i tråd med EU-forordninga.

– Hovudproblemet i Nav-skandalen er at det som står i den norske folketrygdlova, rett og slett er feil. Det mest naturlege når ein tar inn ei EU-forordning, er at ein samtidig endrar den norske lovteksten som seier det motsette, seier Elden til NTB.

