Vedum avviser samarbeid med MDG

– Det skjer ikkje med oss, i alle fall. Vi er usamd i saker, og det har eg respekt for. Det handlar om at ein ikkje har noko anna val enn å køyre bil i Nord-Noreg. Ein er avhengig av å fly på kortbanenettet. I rovdyrpolitikken er det viktig at vi kan ta ut rovdyr. Vi skal bruke utmarksressursane til å produsere kjøtt, seier Vedum til Dagbladet og held fram:

– Og ikkje minst når det gjeld den norske krafta. MDG vil gi mykje av makta til EU.

Vedum har tidlegare uttalt at han ønsker seg eit regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet. Fleire toppar i Ap har tatt til orde for at det kan vere aktuelt å samarbeide med MDG, sjølv om partileiinga ikkje ønsker å ta den debatten no.

I intervjuet med Dagbladet varslar Vedum òg ein kamp mot dei såkalla grøne avgiftene framover. Mellom anna seier han at han heller vil avgiftslegge den internasjonale flyfarten enn å gjere det dyrare å fly innanlands.

– Det er eit misbruk av klimapolitikken. Klimaavgiftene, som mellom anna MDG foreslår, slår veldig skeivt ut og rammar dei som tener minst og kanskje slepp ut minst. Avgiftene rammar dei som ikkje tar så mange helgeturar til New York, seier Vedum.

