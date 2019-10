To menn sikta for drap etter valdshending i Trondheim

innenriks

– På bakgrunn av etterforskinga som vart gjord måndag, vart mistankegrunnlaget mot ein av dei sikta vesentleg svekt. Han vart lauslaten måndag kveld, seier politiadvokat Hans Vang i Trøndelag politidistrikt.

For dei to andre arresterte er siktinga endra til forsettleg drap eller medverknad til dette.

– Dette mellom anna på grunn av den førebelse obduksjonsrapporten som vi fekk måndag. Det er ein vesentleg del av årsaka til at siktinga er skjerpa, seier Vang.

– Ingen av dei to sikta erkjenner straffskuld, seier Vang til NTB før fengslingsmøtet tysdag.

Kvinna i slutten 30-åra vart funnen i ei leilegheit på Lademoen i Trondheim rett etter klokka 11.30 søndag og køyrd til St. Olavs hospital, der ho vart erklært død.

Varetekt

Dei to mennene i høvesvis 30- og 40-åra vart arresterte søndag formiddag og sikta for valden. Begge blir framstilte for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett tysdag formiddag. Politiet vil be om fire vekers fengsling for begge to.

Ein tredje mann i 30-åra vart arrestert noko seinare. Det er han som no er lauslaten.

– Klienten min vart lauslaten seint i går kveld, stadfestar Trond Eirik Aansløkken til Adresseavisen.

Advokat Tore Angen er forsvarar for den eldste sikta – ein mann i 40-åra. Han seier at klienten hans av helsemessige årsaker ikkje har gitt noka forklaring. Advokat Christian Wiig, som er utnemnd som forsvarar for mannen i 30-åra, opplyser at klienten hans nektar straffskuld.

Slektning varsla

Politiet ønskte måndag ikkje å gå nærare inn på kva slags skadar kvinna hadde eller korleis dei kan ha oppstått. Det var ein kvinneleg slektning av ein av dei sikta som varsla politiet, stadfestar politiadvokat Vang, men han kan ikkje seie noko om bakgrunnen for varselet.

– Det må vi halde for oss sjølv slik saka står no, sa han til NTB måndag.

Politiet kjenner identiteten til kvinna, men ønsker ikkje å gå ut med alderen hennar, anna enn at ho er i 30-åra.

