Telenor dømt for prisdiskriminering

Lagmannsretten kjem dermed til same konklusjon som Oslo tingrett kom til for eitt og eit halvt år sidan, skriv Dagens Næringsliv.

TDC Noreg klaga til staten og fekk medhald i at dei hadde betalt meir for å få tilgang til Telenors nett enn konkurrenten Network Norway.

Samferdselsdepartementet støtta i 2015 eit vedtak frå Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit om at Telenor måtte betale tilbake overprisen til TDC for perioden 2010–2012 som følgje av at selskapet hadde diskriminert mellom eksterne kjøparar av tilgang til mobilmarknaden.

DN skriv at Telenor betalte den pålagde summen på 16,2 millionar kroner til TDC, men gjekk til sak for å få pengane tilbake, ei sak dei har no altså har tapt i to rettsinstansar.

Direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit seier i ei pressemelding at det ikkje er ofte saker verserer så lenge og endar i rettsapparatet.

– Når det likevel skjer, er det nyttig at retten gir viktige avklaringar som opplyser vilkåra i ein bransje som består av nokre få store selskap og ei rekke små utfordrarar, seier ho.

– Klare spelereglar er ein føresetnad på vegen mot sunn konkurranse i den norske mobilmarknaden. Derfor er dommen viktig, seier Aarsæther

