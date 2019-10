Støre kallar trygdesaka ein skandale

innenriks

– Saka om at fleire titals menneske er dømde på gale grunnlag for trygdesvindel, er ein skandale, seier Støre i ei fråsegn på Facebook.

– Uskuldige menneske har fått livet snudd på hovudet – mange er dømde til fengselsstraff, endå fleire har mista støtte dei etter regelverket skulle ha fått, legg han til.

Måndag vart det kjent at minst 48 menneske er dømde for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dei vart dømde til fengsel, og den lengste dommen er på åtte månaders fengsel. Rundt 2.400 personar kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

– Det er heilt grunnleggande for tilliten til rettsstaten at det blir opp rydda i dette. Vi forventar at regjeringa og Nav deler all informasjon om korleis dette kunne skje, og at Stortinget får ein grundig gjennomgang av saka. Og like viktig: Alle som er ramma, må få oppreising og ei djup orsaking, seier Støre.

(©NPK)