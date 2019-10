Russiske ubåtar viser musklar i nord

innenriks

Målet er å vise at dei er i stand til å forsvare basane sine og true USAs austkyst ved å komme seg så langt ut i Atlanterhavet at dei strategiske atomubåtane kan komme på skothald av USA, får NRK opplyst hos Etterretningstenesta.

Dette er den største russiske ubåtoperasjonen sidan tidleg på 90-talet og den kalde krigen.

E-tenesta understrekar at dette ikkje er ei øving. Det er ein operasjon, for å vise militær styrke.

Operasjonen starta tidleg førre veke. Han var altså i gang då Russlands utanriksminister Sergej Lavrov og Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møttest i Finnmark sist veke.

Det er inntil ti russiske ubåtar som no deltar i operasjonen. Åtte av desse er atomdrivne. Målet for enkelte av ubåtane er å komme seg så langt ut i Atlanterhavet som mogleg utan å bli oppdaga. Heile utseglinga frå Nordflåtens basar i Murmansk-regionen har føregått under vassoverflata.

Etterretningstenesta seier ho likevel har ein rimeleg god kontroll på kvar ubåtane er akkurat no.

Den russiske operasjonen er grunnen til at det er stor flyaktivitet på Forsvarets flystasjon på Andøya. Overvakingsfly er på vengene for å overvake den russiske operasjonen.

Etter det NRK forstår, er operasjonen meint å vare i minst 60 dagar. VG skriv at han blir samanlikna med den store marineøvinga Ocean Shield 2019 som Russland gjennomførte i sommar, med den forskjellen at det denne gongen berre er ubåtar som deltar.

(©NPK)