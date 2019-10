Norske Kristin Roskifte er tildelt Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris

innenriks

Roskifte vart tildelt prisen under Nordisk råds prisutdeling i Konserthuset i Stockholm tysdag kveld.

Juryen beskriv boka som forskjellig og eineståande i sjangeren sin, og som eit verk ein kan lese mange gonger og heile tida oppdage noko nytt.

– Tekst og bilde inngår i ein samanheng som er forskjellig og eineståande innanfor teljebok- og myldretradisjonen, heiter det i grunngivinga.

– Sjokkert

Det var ein tydeleg rørt og stolt vinnar som tok imot prisen.

– Eg er så sjokkert. Hjarteleg takk til juryen for at det går an å vinne med ein teljebok. Det gir meg utruleg mykje motivasjon og lyst til å halde fram og utforske bildebok-mediet. Hjarteleg takk til alle som les boka, og som tar seg tid til å finne historiene og til å vere med på leiken, sa Roskifte som takka sambuaren sin og sine tre barn.

Den norske illustratøren og forfattaren er busett på Kolbotn i Akershus. Ho har gitt ut sju bildebøker, og bokrettane er selt til USA, Sør-Korea, Singapore, Frankrike, Tyskland og Danmark.

Får 350.000 kroner

Roskifte har meir enn ti års erfaring som frilans-illustratør og har illustrert og designa mange plakatar, bøker og brosjyrar med sin reine, enkle og fargerike stil. Illustratøren har ei mastergrad i illustrasjon frå Kingston University i England.

I tillegg til heideren og æra som prisen fører med seg, får illustratøren òg 350.000 danske kroner i prispengar.