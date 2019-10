Nav-offer må vente på reinvasking

innenriks

Minst 48 er uskuldig dømte, 36 av dei til fengsel, for trygdesvindel etter at dei oppheldt seg i eit anna EØS-land medan dei fekk sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar. Forutan desse har rundt 2.400 personar fått krav om tilbakebetaling som dei ikkje skulle fått, ifølgje Nav.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch varsla måndag at alle saker vil bli sendt til Gjenopptakingskommisjonen med krav om frifinning. Men det kan ta tid, ifølgje leiar for kommisjonen Siv Hallgren.

– Må vurderast kvar for seg

– Vi veit ikkje når sakene kjem, seier ho til NTB.

I tillegg må kvar sak behandlast for seg.

– Så må vi vurdere om sakene kan behandlast så summarisk som det som er nemnt til no, seier Hallgren.

Sakene må behandlast i eit kommisjonsmøte for å sjå om dei kan gjenopnast. Det neste planlagde møtet i kommisjonen er i januar. Dermed kan dei som har vorte urettmessig dømte, måtte vente til utpå vårparten for å bli reinvaska.

BI-professor Petter Gottschalk meiner skandalen må føre til at Nav-direktør Sigrun Vågeng går av.

– Det er ei symbolsk viktig handling at nokon går, seier Gottschalk til P4.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gav på ein pressekonferanse måndag beskjed om at ho har tillit til Vågeng.

Stort spørsmål

Eit stort spørsmål i saka er korleis og ikkje minst kvifor Nav har halde oppe den restriktive praksisen med å krevje at trygdemottakarar må opphalde seg i Noreg, trass i at ei EU-forordning frå 2012 slår fast at ein har rett til å ta med trygderettar til andre EØS-land. EU-direktivet frå 2012 har forrang over norsk lov, der hovudregelen er at ein må opphalde seg i Noreg.

Måndag vart det kjent at Trygderetten allereie i 2017 varsla om at reglane vart brukte feil. Frå juni 2017 til mars 2018 sende ankeorganet ni saker tilbake til Nav med denne grunngivinga.

Det gjer saka spesielt ille, meiner professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen.

– Nav går altså på fleire nederlag i Trygderetten, utan å ta sakene inn for lagmannsretten, og deretter eventuelt Høgsterett, for å få ei avklaring av om ein har forstått EØS-regelverket rett. Det er jo nesten ikkje til å tru, seier han til Rett24.

Fredriksen peikar òg på at Navs praksis kan ha vore i strid med reglane òg før 2012. Då gjaldt nemleg ein annan EU-forordning, men med dei same avgjerdene.

– Diskutert lenge

Ifølgje nestleiar i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav, Torgeir Homme, har saka lenge vore eit tema internt i etaten.

– Det var interne diskusjonar allereie frå 2012 om konsekvensane av den nye EU-forordninga og om han skulle ha forrang over folketrygdlova. Det er naturleg at det er faglege diskusjonar rundt dette i fagmiljøa, men praktiseringa blir bestemt gjennom rundskriv. Nokre saksbehandlarar meinte Nav hadde feil tolking og praksis, men dette førte ikkje til at praksisen vart endra, seier Homme til NTB.

Det var tysdag uklart om leiinga i Nav vart varsla om dette.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes kravde tysdag full innsyn i alle dokumenta i saka.

– Vi vil ha klarleik i kvifor det har gått så lang tid frå dette vart oppdaga i Trygderetten til regjeringa no innrømmer denne alvorlege feilen, seier Moxnes.

Åtvarar mot heksejakt

Samtidig åtvarar fagforbundet Parat mot heksejakt mot Nav-tilsette som følgje av skandalen.

– Dette er ei alvorleg sak som rører svært mange menneske, og det er ikkje vanskeleg å forstå reaksjonar som både sinne og frustrasjon. Samtidig er det ikkje den enkelte tilsette i Nav som er ansvarleg for slike systemfeil, seier Parat-leiar Unn Kristin Olsen.

