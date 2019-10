Kristiansand trekker tilbake Sian-løyve

innenriks

– Å brenne ei heilag skrift som Koranen vil heilt klart vere ei hatefull ytring. Dette er langt over kva som kan aksepterast på kommunal grunn, seier avtroppande ordførar Harald Furre i Kristiansand til Fædrelandsvennen tysdag ettermiddag.

Avisa skreiv måndag at tidlegare leiar av Stopp islamiseringen av Norge (Sian), Arne Tumyr, har til hensikt å brenne Koranen under eit arrangement på torget i Kristiansand 16. november. Til det same arrangementet har òg den profilerte abortmotstandaren Ludvig Nessa meldt at han kjem.

Påtroppande ordførar Jan Oddvar Skisland (Ap) sa tysdag til Fædrelandsvennen at han ikkje godtar at ytringsfridommen blir brukt for å tillate koranbrenning i Kristiansand.

– Dette nører opp under hat og fyrer opp under motsetningar. Det høyrer ingen stad heime, og har ikkje noko med ytringsfridom å gjere, seier Jan Oddvar Skisland til Fædrelandsvennen.

Sian har fått løyve av kommunen til å halde arrangementet. Men at den heilage boka til muslimane skal brennast, var ikkje kjent då løyvet vart gitt.

Arne Tumyr seier at han meiner Furre og kommunen bryt både Grunnlova og folkeretten ved å nekte dei å brenne Koranen på torget.

– Eg meiner ordføraren må vurdere avslaget sitt på nytt. Elles er han ein lovbrytar, seier Tumyr.

(©NPK)