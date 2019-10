Hareides tidlegare rådgivar skuldar blå rivalar for svik

innenriks

– Eg tenker at Knut Arild og eg må vere laga av heilt ulikt materiale, skriv Emil André Erstad i boka «Hareides fall».

Han var Hareides næraste rådgivar i den dramatiske prosessen i fjor haust. I boka viser han til at raude Hareide gong på gong avviste å bruke sterkare verkemiddel i maktkampen mot sine eigne nestleiarar Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad på blå side.

Verken måten den blå sida brukte abortsaka på eller det raud meinte var eit løftebrot frå dei blå om å søke regjeringssamarbeid med Frp, fekk Hareide til å ta fram den retoriske storslegga. Det slit Erstad den dagen i dag med å forstå.

– Det er sympatisk og fint. Men igjen kjem eg tilbake til det som heile tida heimsøker meg: Det var ikkje nok. Dei som vann, valde ein heilt annan strategi. Og det er dei som styrer partiet i dag, ikkje vi, skriv han.

– Eg trur Knut Arild var opptatt av å vere partileiar for heile partiet gjennom prosessen. Å slå hardare tilbake kunne fått motsett effekt. Eg er audmjuk på at det eg pressa på for, ikkje alltid var riktig, seier Erstad til NTB.

Opplevde svik

KrFs vegval enda 2. november i fjor med at landsmøtet til partiet med knapp margin stemte for å gå inn i Solberg-regjeringa. Hareide, som ville søke samarbeid med Ap og Sp, trekte seg deretter som leiar.

Erstad beskriv korleis han opplevde at Hareide undervegs vart svike av begge nestleiarane sine.

For Ropstads del trekker Erstad fram at nestleiaren, som i dag er partileiar og statsråd, etter eit møte på Statsministerens kontor valde å køyre knallhardt på abortsaka.

I tillegg trekker Erstad fram at Ropstad, i ein privat samtale, overfor han hadde sagt at han håpte Hareide ville vinne KrF-kampen, noko òg VG har omtalt.

– Eg kjente på ei overveldande kjensle av svik. Det Kjell Ingolf hadde sagt til meg, berre litt over ei veke tidlegare, kunne han ikkje ha meint. Viss han inst inne håpte at Knut Arild skulle vinne, ville han aldri gjort dette mot oss. No var all tvil borte, skriv Erstad.

Trøbbel i Rogaland

For både Ropstad og Bollestads del gjaldt det at dei, ifølgje Erstad, ikkje bidrog til å sørge for at det sentrale KrF-fylkeslaget Rogaland skulle sende ein representativ delegasjon til landsmøtet. Rogaland sende 15 blå og 1 raud delegat.

– Då fylkesårsmøtet opna, var det lite tydelegheit å spore hos Olaug, skriv Erstad.

– Eg innser at kjenslene mine var og er prega av at eg er bitter. Likevel meiner eg det er soleklart at dette, til liks med Kjell Ingolfs utspel i media to dagar tidlegare, var eit svik.

Erstad fortel òg ope korleis arbeidspresset dei 36 dagane dramaet gjekk føre seg gjorde han utmatta, søvnlaus og i periodar sjukmeldt. Partisplittinga gjorde prosessen svært vanskeleg.

– Når eg bruker ordet «svik» i boka, beskriv det kjensla der og då. Eg ville nok ikkje brukt like sterke ord i dag, men nøgd meg med «djupt problematisk», seier Erstad til NTB.

«Anna oppfatning»

NTB har lagt påstandane frå Erstad fram for Ropstad og Bollestad.

Ropstad seier KrF har vore gjennom eit «opprivande samarbeidsval» og ein «tøff periode», men at fokuset no er å bygge opp tilliten og samle partiet.

– Eg er takknemleg for den støtta eg har fått av Knut Arild Hareide både før og etter eg vart vald til partileiar. Sjølv om vi ikkje er samde om alt, er eg glad for at vi begge jobbar saman for KrF, seier han.

Bollestad peikar på at dette er Erstads forteljing, der han deler oppfatningane og opplevingane sine.

– Eg har respekt for at han ønsker å gjere det, men på ein del punkt har eg endå ei anna oppfatning både av kva som skjedde og kvifor det skjedde. Det blir teikna eit bilde som eg ikkje kjenner igjen.

Ho meiner det har lita hensikt å dvele ved ein «opprivande samarbeidsdiskusjon».

