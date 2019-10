58 Vita-butikkar blir lagde ned

innenriks

Det blir halde opphøyrssal i 58 butikkar, og E24 får det stadfesta at desse butikkane skal leggast ned etter at salet er over.

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners tok over roret etter at Cosmetic Group, som eigde kjedene Loco og Vita, gjekk konkurs førre veke.

– Butikkane blir lagde ned på grunn av manglande lønnsemd, og også ei vurdering av potensiell lønnsemd framover, seier Geir Arne Drangeid i First House på vegner av Jotunfjell Partners.

Det er 207 Vita-butikkar i Noreg, ifølgje E24. Dermed har Jotunfjell Partners til saman har lagt ned 82 butikkar totalt, i og med Loco-kjeda er avvikla.

Det er usikkert kor mange tilsette som blir omfatta av nedleggingane. Og det kan bli fleire kutt.

– Det er framleis mange butikkar vi ikkje er heilt er sikre på. Det går framleis føre seg diskusjonar og avklaringar som må på plass før vi har gjort oss heilt ferdig, seier Drangeid.

