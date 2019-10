Vedum varslar kamp om nasjonal eigarskap

innenriks

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum vart tatt imot med jubel og langvarig ståande applaus då landsstyremøtet i partiet måndag samla seg for første gong sidan valsuksessen i haust. Senterpartiet nær dobla oppslutninga frå førre kommune- og fylkestingsval då dei fekk 14,4 prosent ved valet i år.

– Det mest interessante er at det ikkje er fordi vi har funne på noko heilt nytt. Men vi har gått tilbake til kjerneverdiane våre og tort å stå for dei, sa Vedum, og ramsa opp: utvikling av heile landet, tenester der folk bur og nasjonal eigarskap.

– Det har vist seg at veldig mange deler desse sakene, seier Vedum.

Kamp mot kraftkabel

Sp-leiaren varslar at kampen for å sikre framleis nasjonal eigarskap av naturressursar, infrastruktur, statlege bedrifter og bruken av norsk kraft vil bli ein av dei viktigaste for partiet i haust.

– Det er viktig for eit land å ha nokre grunnressursar på eigne hender. Vi kjem til å løfte den debatten med full kraft inn i Stortinget, sa Vedum.

Han seier kampen mot den omstridde kraftkabelen NorthConnect mellom Noreg og Skottland vil bli sentral for partiet. Der er det venta ei avgjerd frå regjeringa i haust. Mange i norsk industri er redde for at kabelen vil gjere krafttilgangen deira mykje dyrare, sa Sp-leiaren.

– Det vil vere svært uklokt å gi meir av krafta vår til EU, sa Vedum.

Kritisk til utval

Å halde fram å vere ei tydeleg motmakt og motstemme mot sentraliseringspolitikken til regjeringa vil vere heilt sentralt for partiet framover, understreka både Vedum og parlamentarisk leiar Marit Arnstad.

Vedum meiner sentraliseringspolitikken til regjeringa er hovudgrunnen til Sps eventyrlege suksess.

– Det viktigaste for folk er å ha skular, sjukehus, politi og grunnleggande tenester nær der dei bur. Der har vi vore den tydelegaste stemma, sa Vedum.

Han langa ut mot regjeringa som han meiner held fram i same spor trass i valskrellen. Han ramsa opp utval med fleire sentraliserande forslag som har komme i vekene etter valet, som domstolsutvalet, kraftskattutvalet, og dessutan distriktsmeldinga til regjeringa der vidare kommunesamanslåingar blir varsla.

– Ein skulle tru dei ville justere kursen etter eit slik val, men dei køyrer berre hardare på. Dei seier det berre er utval, men eg trur ikkje det er tilfeldig at utgreiingane er bestilte til rett etter valet. Eg trur heller ikkje det er tilfeldig at NorthConnect-saka først kjem etter valet, sa Vedum.

Vil kjempe for kraftkommunane

Sps parlamentarisk leiar Marit Arnstad lovar intens kamp mot forslaga i kraftskattutvalet, som ho kallar «eit beinhardt angrep på lokaldemokratiet» dersom dei blir innførte.

Utvalet har foreslått at skatteinntektene frå kraftkommunen skal inn i statskassa og så blir igjen delt ut til kommunane i landet, og ikkje som i dag bli disponerte av kommunen sjølv.

– Tanken har alltid vore at kommunane som har store naturinngrep, skal få noko tilbake. Desse forslaga medfører ei skiljelinje i norsk politikk, som handlar om ein synest det er viktig å legge inn verdiskaping, rettar og inntekter i eit lokalsamfunn, sa Arnstad.

Det er venta at landsstyret vil vedta ei fråsegn der dei ber regjeringa legge bort forslaget frå kraftskattutvalet.

– Forslaga vil vere eit svik mot vasskraft-produserande kommunar og svekke moglegheitene til ei offensiv utbygging av norske vasskraftressursar, heiter det i forslaget frå redaksjonskomiteen.

Landsstyret skal òg behandle eit forslag om å gå inn for ei fråsegn om behovet for ei omfattande reform og avprivatisering av norsk barnevern.

