Vedum: – Treng ikkje djupe analysar for å forklare valsigeren vår

innenriks

Sp-leiaren vart tatt imot med langvarig og ståande ovasjonar då partiet hadde landsstyremøte måndag for første gong sidan valsuksessen i haust. Senterpartiet nær dobla oppslutninga i kommune- og fylkesvalet sidan lokalvalet for fire år sidan med 14,4 prosent.

Vedum meiner det ikkje trengst «djupe analysar» på å forstå Sps framgang og tilbakegangen for regjeringspartia.

– Vi har sett folk og tatt problema deira på alvor. Av regjeringa har dei vorte overkøyrde og overprøvde, og den politikken vil ikkje folk ha, uttalte han.

Vedum brukte sine mange møte gjennom ein enkelt dag i valkampen for å illustrere kvifor han meiner Sp vann valet. Frå han stod opp om morgon og kunne kikke ut på den nærskulen som er truga av nedlegging, til praten med taxisjåføren som var bekymra for avgiftshopp og frislepp av løyve, til togreinhaldarar som var bekymra for pensjonen sin, Widerøe-personell som var bekymra for jobben sin, bønder som var fortvila over å ikkje kunne bruke utmarksressursane sine og lokalbefolkning på Helgelandskysten som er bekymra for nedleggingar av lærarutdanninga på Nesna, nedlegging av sjukepleiarutdanning, tingrettar og politikontor.

– Det viktigaste for folk er å ha skular, sjukehus, politi og grunnleggande tenester nær der folk bur. Der har vi vore den tydelegaste stemma, derfor vart vi ein valvinnar, sa Vedum.

(©NPK)