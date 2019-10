VG: Mann arrestert på Karl Johan med eksplosiv i sekken og falskt politiskilt

innenriks

Politiet oppdaga mannen tidleg på morgonen, rundt klokka 6.20, då dei mistenkte han for narkohandel nedst på Karl Johans gate, ifølgje VGs opplysningar.

– Han vart sikta for mellom anna vald mot politiet, og det var slik politiet vart merksam på desse bombeliknande gjenstandane, skriv politiadvokat Lene Risten til VG i ein e-post.

Politiet vart merksame på eit lunte som hang ut av ein Statoil-kopp. I koppen var det eksplosiv. Dei andre eksplosiva vart funne i ei mobiltelefoneske, ifølgje VGs opplysningar. I tillegg hadde mannen ein kniv og ein dolk i sekken. Rundt halsen bar han eit falskt politiskilt.

Han hadde òg på seg mindre mengder amfetamin. Politiet ønsker ikkje å kommentere gjenstandane, og har heller ikkje svart på VGs spørsmål om kvifor dei valde å ikkje omtale saka offentleg.

Mannen er no sikta for grov omgang med eksplosiv, bering av kniv og omgang med narkotika. Han vart tysdag førre veke varetektsfengsla i ei veke til, etter at han visstnok skal ha sete ulovleg isolert i seks veker sidan arrestasjonen.

Den tidlegare ektefellen til mannen har ifølgje rettsavgjerda om fengsling forklart at han har nynazistiske haldningar.

– Han erkjenner ikkje straffskuld. Han nektar òg for å ha nynazistiske haldningar, seier forsvarar Jannike Kotai til VG.

(©NPK)