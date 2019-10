Son erkjente å ha drepe faren sin i retten

innenriks

Han skal ha slått den 55 år gamle faren sin fleire gonger i hovudet med eit brannsløkkingsapparat vesle julaftan i fjor. Faren fekk brotskadar i hovudet og døydde kort tid etter. Sonen varsla sjølv politiet om drapet.

I forkant av drapet var sonen aktiv på nettforumet 4chan og fortalde om drapsplanane. Fleire brukarar skal ha oppmoda han til å gjere alvor av dei.

– Vi vil få høyre om ein ung mann i total isolasjon. Ingen venner. Ingen kontakt med mor. Den einaste kontakten han hadde var eit vanskeleg og konfliktfullt forhold med faren sin. Den andre kontakten han har hatt er med anonyme på nettet, sa forsvararen til den tiltalte, advokat Vegard Bråstein, i Jæren tingrett ifølgje Stavanger Aftenblad.

Forsvararen poengterte i innleiingsforedraget sitt at psyken til klienten vil bli sentralt i saka. Dei sakkunnige har komme til at 28-åringen var tilrekneleg, og at han derfor kan straffast for drapet. Tiltalte har sete i varetekt sidan 23. desember i fjor.

Retten har sett av fem dagar til saka.

(©NPK)