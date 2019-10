Senterpartiet vil ha reform av norsk barnevern

innenriks

Det er redaksjonskomiteen i partiet som fremmar forslaget, som landsstyremøtet i partiet skal ta stilling til måndag.

Redaksjonskomiteen tar til orde for store endringar i norsk barnevern. Eitt av hovudpunkta er ei avprivatisering av barnevernet, skriv Nationen.

Anbod og konkurranseutsetjing

– Norsk barnevern er (...) sterkt prega av den omfattande bruken av anbod og konkurranseutsetjing hos regjeringa, med aukande innslag av private kommersielle tilbydarar. Ofte har private tilbydarar òg hatt uheldige dobbeltroller, som saksbehandlarar. Senterpartiet har programfesta at bruken av anbod og konkurranseutsetjing i norsk barnevern må avviklast, heiter det i fråsegna.

Redaksjonskomiteen foreslår mellom anna at det offentlege sjølv må utføre saksbehandling og utgreiingsoppgåver for barn i barnevernet, og at ideelle tilbydarar innan barnevernsfeltet må sikrast gode rammevilkår.

– Det finst svært mykje godt barnevern i Noreg i dag, som hjelper og støttar familiar og barn med utfordringar. Men det finst òg dårleg barnevern som kan gjere skade, skriv Sp i fråsegna.

Unødig tvang

Dei viser til at både Riksrevisjonen og FNs barnekomité har peika på feil og manglar i norsk barnevern, og tar til orde for ein heilskapleg og fagleg gjennomgang av norsk barnevern.

– At barn i barnevernet opplever mange flyttingar, unødig bruk av tvang, utstrekt bruk av einetiltak og manglande helsehjelp, er urovekkande og sterkt kritikkverdig. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har no tatt inn 34 barnevernssaker mot Noreg. Resultatet av desse kan vere med på å bidra til å svekke tilliten og omdømmet til norsk barnevern. Denne situasjonen må takast på alvor, heiter det i fråsegna.

