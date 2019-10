SV: – Ser ikkje bort frå mistillit mot Hauglie

innenriks

– Vi ber statsråden om å komme med ei rask forklaring for Stortinget. Ut frå denne forklaringa vil vi sjå om det er grunn til å følgje opp med ei kontrollsak, seier Karin Andersen til NTB.

Ho er leiar for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes sa måndag til VG at partiet hans no vurderer mistillit mot Anniken Hauglie. Andersen ser ikkje bort frå at SV kan konkludere med mistillit.

– No må vi få ei forklaring og eventuelt ei kontrollsak først, men det kan komme eit mistillitsforslag frå oss dersom vi meiner det er nødvendig, seier Andersen, som presiserer at ho ikkje har diskutert temaet med partileiar Audun Lysbakken og resten av stortingsgruppa enno.

– Det er heilt krise å bli dømt for trygdesvindel. Dette er noko som heng lenge ved einskildmenneske, og som kan øydelegge livet deira, så dette må vi komme til botns i, seier Andersen.

Også partileiar Lysbakken er kritisk til det som har skjedd. Han er tydeleg på at saka må få konsekvensar, men ønsker først klarleik i kva som har skjedd.

– Dette er ein katastrofe, både for dei som urettmessig er ramma, men også politisk. Det handlar om livet til folk, seier han.

