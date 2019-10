innenriks

– Det er ein skandale at Nav og staten har valsa over rettstryggleiken til einskildmenneske. Eg mistenker at skandalen er eit utslag av politiske signal, fordi vi har ei regjering som mistenkeleggjer folk som er sjuke og treng hjelp. Vi kjem til å følgje opp statsråd Anniken Hauglie og ser ikkje bort frå mistillit, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til VG.

På spørsmål frå VG om partiet vil vurdere mistillit, seier Moxnes:

– Ja, det er rett.

