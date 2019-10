Norsk bomselskap sender persondata til Kina

innenriks

Ferde har brukt kinesisk arbeidskraft får å gå gjennom bilde av bilar som har passert bomringen, melder NRK.

Det er i dei tilfella at nummerskiltet til bilane ikkje har vorte kjent igjen av datamaskinene at dei må gjennomgåast manuelt for å tyde bilskilta og legge dei inn i systemet. Denne jobben blir hovudsakleg utført av kinesarar i Kina, ifølgje NRK.

Datatilsynet er skeptisk til at persondataa frå norske bilistar er sende til Kina.

– Vi ønsker å sjå nærare på saka og undersøke kva som har skjedd. Vi kjem til å be om innhenting av dokumentasjon, og kva slags vurderingar som er tatt, seier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

I utgangspunktet er det ikkje lov å sende personopplysningar ut av EU/EØS. Men det finst unntak ved at bompengeselskapa og databehandlarane til dømes inngår ein eigen standardavtale utarbeidd av EU-kommisjonen.

Ferde opplyser til NRK at dei er i dialog med Datatilsynet og førebels ikkje ønsker å gi nokon ytterlegare kommentarar.

