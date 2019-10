innenriks

Heilt sidan EUs nye trygdeforordning kom på plass i 2012, har Nav praktisert reglane feil i saker der personar som er busett i Noreg, har tatt sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar med seg til andre europeiske land.

Konsekvensen er at rundt 2.400 personar kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav mot seg.

Samtidig er minst 48 personar uskuldig dømt for trygdesvindel. Av desse er 36 personar dømte til vilkårslaus fengsel. Den lengste dommen er på åtte månader.

Langsam opprulling

Opprullinga av skandalen byrja allereie mot slutten av 2017 då trygderetten for første gong gjekk imot Navs tolking av reglane. Men Nav gav ikkje beskjed vidare til Arbeids- og sosialdepartementet før i desember 2018, og riksadvokat Tor-Aksel Busch fekk ikkje vite om saka før i 2019.

Han er tydeleg på at han gjerne skulle hatt beskjed tidlegare.

– Mange av desse har heilt tydeleg vore i ein særs sårbar situasjon. Og i tillegg til å miste ytingar dei har krav på, så kjem det altså straffeforfølging, poengterer Busch overfor NTB.

Saka saknar sidestykke i norsk rettshistorie, meiner riksadvokaten.

Lovar å rydde opp

Måndag møtte Busch pressa saman med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng for å legge fram funna.

– Dette er svært beklageleg, og eg vil beklage på det sterkaste overfor dei rørte og familiane deira, sa Hauglie.

Ho forsikra om at kvar stein skal snuast for å sikre at alle som har krav på det, får oppreising. Ei eiga innsatsgruppe skal gjennomgå alle saker, og Hauglie vil òg ta initiativ til ei ekstern gransking for å komme til botnen i kva som har skjedd.

Busch vil samtidig krevje gjenopning av straffesakene for å sikre at dei som er uskuldig dømte, blir reinvaska.

Blir sitjande

Overfor NTB stadfestar Hauglie at ho framleis har tillit til Vågeng som Nav-direktør.

På spørsmål om korleis dei vurderer si eiga stilling, svarar både Hauglie og Vågeng at det viktigaste no er å rette opp i feila.

– Akkurat no er mitt ansvar å gå inn og sørge for at vi ryddar. Eg er veldig lei meg overfor einskildmenneska som er rørte av dette, men det viktige no er at vi rettar opp, seier Vågeng.

Hauglie varslar òg at ho ønsker å halde ei forklaring for Stortinget om saka.

– Ein katastrofe

Men krava om hovudrulling kan framleis komme. SV og Raudt varslar begge at dei ikkje vil sjå bort frå mistillit mot Hauglie.

– Dette er ein katastrofe, både for dei som urettmessig er ramma, men også politisk. Det handlar om liva til folk, seier SVs partileiar Audun Lysbakken.

SV-kollega Karin Andersen (SV) ber om at Hauglie raskt kjem til Stortinget for å gjere greie for saka.

Ifølgje henne kan det òg bli aktuelt med ei kontrollsak mot statsråden.

