Menneskerettsjurist vil ta statsstøtta frå alle trussamfunn

Byrådet i Oslo skriv i den ferske erklæringa si at dei vil jobbe for å ta statsstøtta frå trussamfunn som ikkje fremmar likestilling og inkludering.

Høstmælingen seier han forstår motivasjonen bak å ønske strengare krav: Mange opplever statsstøtte som ei legitimering av dei som får pengar.

– Ideen er god, men eg trur ikkje dei er heilt klar over konsekvensane, seier Høstmælingen til Vårt Land.

Han meiner det er betre å ikkje gi til nokon, enn å stille strengare krav.

– Om du har forbod mot mørkhuda i forsamlinga, vil dei fleste reagere på det. Det same vil folk gjere om kvinner eller homofile ikkje får lov til å delta i ho. Men om du seier «du kan delta, men ikkje ha leiarverv eller religiøse stillingar …» då nærmar du deg det eg vil kalle krenking, seier han.

– Slik situasjonen er no, betaler staten for nokon som motarbeider det samfunnet står for og elles støttar.

Høstmælingen understrekar at trussamfunn må ha rett til å utfordre menneskerettane og ha meiningar som strid med samfunnsnormene.

2018 vart det utbetalt 6,1 milliardar i støtte til trus- og livssynssamfunn i Noreg.

