Jussprofessor: Svikt hos Nav, påtalemakta og domstolane

– At ei rekke personar er straffedømde utan at det juridiske fotarbeidet er godt nok, er ikkje mindre enn ein skandale for det norske rettsvesenet. Det viser kor svak rettssikkerheita kan vere for borgarar i ein sårbar situasjon, seier Bernt, som er professor ved Universitetet i Bergen, til Dagens Næringsliv.

Nav innrømte måndag feil i korleis dei har brukt reglane for å få sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar frå Noreg når ein oppheld seg i eit anna EØS-land. Minst 48 personar er dømde for trygdesvindel på feilaktig grunnlag.

Bernt påpeikar at det er oppgåva til domstolen å oppdage når forvaltningsorgana gjer feil.

– Her har dei openbert ikkje tatt oppgåva si som garanti for rettssikkerheita til einskildmenneske tilstrekkeleg alvorleg. Det er oppsiktsvekkande at ingen i påtalemakta eller domstolane har oppdaga dei openberre feila ved korleis Nav har forstått reglane, seier han.

Han meiner òg forsvararane i svindelsakene har svikta.

NTB har vore i kontakt med Domstolsadministrasjonen for å be om ein kommentar til nyheita om Navs feil og opplysningane om at ei rekke personar er uskuldig dømt. Kommunikasjonssjef Yngve Brox påpeikar at den dømmande verksemda føregår uavhengig av administrasjonen, men legg til:

– Vi beklagar på det aller djupaste at nokon kan vere dømde for forhold som ikkje er strid med norsk lov. Sånn skal det ikkje vere.

