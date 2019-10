Frp: Trygdebedrageri-saka er totalt uakseptabel

innenriks

– Det at uskuldige menneske har vorte dømte og enkelte har måtta sone fengselsstraff, viser alvoret i saka. Det å bli uskuldig dømt på denne måten får store konsekvensar for den enkelte, familien deira, yrkeskarriere og på det sosiale planet, seier Wiborg (Frp) til NTB.

Han ber statsråden raskast mogleg komme til Stortinget for å gjere greie for saka.

– Eg forventar derfor ei fullstendig forklaring om korleis dette har kunna skje, korleis vi forhindrar at noko liknande skjer igjen, men ikkje minst korleis ein no raskast mogleg skal få reinvaska desse som er uskuldig dømte og korleis ein skal gjere opp den uretten dei er utsette for, seier han.

(©NPK)