Busch: – Eg skulle ha vorte orientert tidlegare

– Eg skal vere forsiktig med å kritisere andre offentlege styresmakter, det er ikkje oppgåva mi. Men då trygderetten byrja å stille spørsmål i nokre saker i 2017, kunne eg tenkt meg å høyre det allereie då. Eg skulle vorte orientert litt tidlegare i 2019 òg, seier Busch til NTB.

Fleire titals trygdemottakarar er dømte til fengsel på gale grunnlag for å ha tatt trygdeytingar til andre EØS-land. Saka manglar sidestykke i norsk rettshistorie, poengterer riksadvokaten.

– Dette viser at vi må kritisk gå gjennom òg den rettslege sidan ved meldingar frå det offentlege, uansett kor snevert felt dei måtte ha ansvaret for. Og i kva grad dei blir rekna som ekspertar, sa Busch under pressekonferansen.

Erstatning

Riksadvokaten seier at kontoret hans vil sende eit brev til alle politidistrikt med den lista dei har. Han ser ikkje bort frå at lista kan bli utvida når kvart enkelt distrikt går gjennom for å sjå om det er saker som ikkje er fanga opp. Distrikta skal så ta kontakt med dei domfelte for å forklare situasjonen, og påtalemakta vil krevje gjenopning.

Busch seier at det kan vere grunnlag for erstatningskrav. Han legg til at ein ved soning som ikkje skulle vore, får ei skjematisk utrekning for talet på dagar som er sona feil.

– Det er jo særs urovekkande, og det er openbert mange folk her som er i ein sårbar situasjon. I tillegg til å miste ytingar dei har krav på, så kjem det òg straffeforfølging og dom. Så dette tar vi svært alvorleg, seier Busch.

– Ikkje sett liknande før

Riksadvokaten legg til at det no er oppgåva hans å få orden på desse sakene, slik at det blir kunngjort frifinnande dommar. Han seier at det krev ein runde med Gjenopptakingskommisjonen.

– Konflikt mellom EØS-reglar og norsk lovgiving på den måten som har gitt seg utslag her, det har eg ikkje sett tidlegare, seier han.

