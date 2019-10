Advokatforeningen: – Vi må ta vår del av ansvaret

innenriks

– Det gjer inntrykk på meg at det er så mange som er straffedømte på feil grunnlag og som det kan hende har måtta sone i fengsel, når det no viser seg at prosessen er feil, seier Marius Dietrichson, leiar for forsvarargruppa i Advokatforeningen, til NTB.

Måndag vart det kjent at reglane for å ta med sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar frå Noreg til eit anna EØS-land medan ein har vore busett i Noreg, ikkje har vore praktisert rett sidan EUs trygdeforordning kom i 2012.

Dietrichson seier at han er forundra over at saka ikkje har vorte avklart av Nav tidlegare.

– Når det er sagt, skal vi alle blir klandra. Det gjeld dommarar, påtalemakta og også oss forsvararar. Vi må òg ta vår del av ansvaret for at saker som dette har kunna gå gjennom rettsapparatet utan at feilen har vorte oppdaga. Det beklagar eg, seier han.

Den profilerte advokaten stussar over at saka har kunna gå føre seg i såpass mange år.

– Men all honnør til Riksadvokaten og påtalemakta som no har tatt dette opp og prøver å få retta opp feila som er gjorde. Det er tillitvekkande, seier Dietrichson.

– Burde dette få konsekvensar for Nav-direktør Sigrun Vågeng og statsråd Anniken Hauglie?



– Eg har inga meining om følgja det bør få for dei. Det eg er opptatt av no, er at det skal handterast på rett måte, og det ser det ut til at skjer no.

