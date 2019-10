36-åring dømt til tvunge psykisk helsevern etter drapsforsøk på tog på Oslo S

innenriks

Den 36 år gamle mannen møtte nyleg i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk.

12. november i fjor påførte han ein tilfeldig togpassasjer åtte knivstikk som førte til livstruande blødingar. Mannen overlevde på grunn av rask helsebehandling.

36-åringen er rumensk statsborgar utan noka tilknyting til Noreg. Han hadde ikkje noko fornuftig ærend i Oslo, kjem det fram av dommen. Før han kom til Noreg hadde han reist rundt i ulike europeiske land.

I politiforklaringar og i retten forklarte mannen at han då han var i Sverige eller Danmark «fikk ordre av djevelen om å reise til Oslo for å drepe en svart mann».

Tilfeldig offer

Han kom til Oslo med tog og bar ein kniv under jakka. Han gjekk på eit tilfeldig tog – lokaltoget til Gjøvik – og fann ein mannleg passasjer som han angreip. Toget var fullt av passasjerar, og knivstikkinga førte til panikk.

Video frå overvakingskamera vart viste i retten. Dei viste at mannen etter å ha påført offeret åtte stikk, gjekk roleg av toget, bortover perrongen og inn på Oslo S med den blodige kniven i handa. Der vart han stansa av vektarar og like etter arrestert av politiet, kjem det fram av dommen. Arrestasjonen skjedde utan dramatikk.

Gjentakingsfare

Dei rettspsykiatrisk sakkunnige har konkludert med at mannen var og er psykotisk. Han kan dermed ikkje dømmast til fengsel, og aktor la ned påstand om overføring til tvunge psykisk helsevern.

Mannen har tidlegare vore i kontakt med psykiatrien i ei rekke andre europeiske land. Han har òg vore i kontakt med politi og rettsvesen i både Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Sverige og Austerrike for mindre alvorlege forhold.

Forsvararen til mannen har ikkje nekta for at mannen er utilrekneleg, men har argumentert for at vilkåra for å bli dømt til overføring til tvunge psykisk helsevern ikkje var til stades.

Det var retten heilt usamd i og peika på at dei sakkunnige uttalte at «risikoen for nye alvorlige voldshandlinger ved en eventuell gjentakelse er skyhøy».

(©NPK)